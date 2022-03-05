chukhlebovdesign

Что я рисуюА рисую я, как вы уже догадались, дизайн сайтов и приложений, включая адаптивные версии (будум-тсссс).
Помогу вам с созданием рекламных промо-баннеров, оформлением сторис в инстаграм и прочим! Я постоянно развиваюсь и пополняю сферу своих услуг! Ведь дизайн это то, чем мне действительно нравится и хочется заниматься!
Процесс работыСамое важное для меня в работе - это помочь решить проблему своего клиента через дизайн. Сделать его максимально простым и понятным для любого человека.
Именно поэтому особое внимание я уделяю особое внимание подбору референсов и развитию своей насмотренности, стремясь в любом дизайне найти и запомнить самое лучшее, чтобы потом это применять на практике в своем дизайне.
Далее разработка нескольких wireframe-макетов и согласование одного из них с Вами.
И только после согласования макета, когда Вы будете удовлетворены прототипом - я приступаю к визуальному наполнению! Я использую только качественные изображения, иллюстрации иконки. Если на одном сервисе я не могу найти подходящее изображение - впереди ждет десяток других сервисов!
Я всегда открыт к правкам в любое время и не скрываюсь от них. Ведь объективные правки, которые действительно могут улучшить дизайн это неотъемлемая часть жизни любого дизайнера. Если в процессе работы над проектом у Вас будут какие-либо вопросы - я с радостью на них отвечу и расскажу почему я использовал в дизайне те или иные решения.
Условия работыЕсли я оставил заявку к Вашему проекту - значит я им заинтересовался и хочу Вам помочь, вложив свое время и силы.
Веду проект до полного удовлетворения как с Вашей стороны, так и со своей.
Работаю по предоплате 50% - сбербанк, Тинькофф, webmoney или любой другой удобный для Вас платежный сервис.
Если работа Вас откровенно и объективно не устраивает - возвращаю деньги.
Связь со мнойE-mail: [email protected]
Instagram: @chukhlebov_design
Telegram: @chukhlebov_design
Vkontakte: indisguise
Постоянным клиентам предоставляю личный телефонный номер!