chukhlebovdesign

Только качественно и в срок - удобный дизайн лендингов, интернет-магазинов как для desktop, так и для мобильных устройств!

﻿Что я рисую

А рисую я, как вы уже догадались, дизайн сайтов и приложений, включая адаптивные версии (будум-тсссс).

Помогу вам с созданием рекламных промо-баннеров, оформлением сторис в инстаграм и прочим! Я постоянно развиваюсь и пополняю сферу своих услуг! Ведь дизайн это то, чем мне действительно нравится и хочется заниматься!

Процесс работы

для меня в работе - это помочь решить проблему своего клиента через дизайн. Сделать его максимально простым и понятным для любого человека.

Именно поэтому особое внимание я уделяю особое внимание подбору референсов и развитию своей насмотренности, стремясь в любом дизайне найти и запомнить самое лучшее, чтобы потом это применять на практике в своем дизайне.

Далее разработка нескольких wireframe-макетов и согласование одного из них с Вами.

И только после согласования макета, когда Вы будете удовлетворены прототипом - я приступаю к визуальному наполнению! Я использую только качественные изображения, иллюстрации иконки. Если на одном сервисе я не могу найти подходящее изображение - впереди ждет десяток других сервисов!

Я всегда открыт к правкам в любое время и не скрываюсь от них. Ведь объективные правки, которые действительно могут улучшить дизайн это неотъемлемая часть жизни любого дизайнера. Если в процессе работы над проектом у Вас будут какие-либо вопросы - я с радостью на них отвечу и расскажу почему я использовал в дизайне те или иные решения.

Условия работы

Если я оставил заявку к Вашему проекту - значит я им заинтересовался и хочу Вам помочь, вложив свое время и силы.

Веду проект до полного удовлетворения как с Вашей стороны, так и со своей.

Работаю по предоплате 50% - сбербанк, Тинькофф, webmoney или любой другой удобный для Вас платежный сервис.

Если работа Вас откровенно и объективно не устраивает - возвращаю деньги.

Связь со мной

Instagram: @chukhlebov_design

Telegram: @chukhlebov_design

Vkontakte: indisguise

Постоянным клиентам предоставляю личный телефонный номер!