chukina_m

Марьяна chukina_m

 
32 годаРоссия/Зеленоград
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$33
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$33
10 баллов
8 лет назад
Создание баннера и страницы с пиктограммами
Спасибо за проект! Марьяна предоставила подробное задание и оперативно отвечала на поставленные вопросы. Рекомендую!
Понравилось работать с Алексеем. Без лишних вопросов, все четко и по делу. Вносили правки всего два раза. Все они были выполнены корректно и в срок. Спасибо за работу!
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