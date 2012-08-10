Необходимо сделать для готового сайта баннер и как минимум 3 пиктограммы. В идеальном случае - страницу с 3-мя пиктограммами. Все детали обсудили в переписке.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Необходимо сделать для готового сайта баннер и как минимум 3 пиктограммы. В идеальном случае - страницу с 3-мя пиктограммами. Все детали обсудили в переписке.
Есть макет, ТЗ. Необходимо сверстать все страницы будущего сайта (8-9 шт.) + необходимые скрипты (JavaScript, jQuery) должны быть включены в стоимость работ.
Необходимо поправить верстку сайта на Bitrix конкретно для IE8. Сроки - ближайшие три-четыре дня.