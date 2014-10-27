Веб-дизайн | Разработка сайтов | Системное и прикладное программирование
Здравствуйте!
Ознакомьтесь с предоставляемыми услугами:
Веб-дизайн:
- >>>>> Дизайн сайтов (сайт визитка, интернет-магазин, корпоративный сайт)
- >>>>> Графика (логотипы, иконки, баннеры)
- >>>>> Фирменный стиль
- >>>>> HTML вёрстка (кроссбраузерность, валидация, адаптивность)
- >>>>> PHP разработка
- >>>>> CMS (система управления сайтом)
- >>>>> Сайт "под ключ"
- >>>>> HTML5, css3, javascript, jquery, php, ajax, mysql
- >>>>> Прикладное программирование
- >>>>> Прикладное ПО
- >>>>> Системное программирование