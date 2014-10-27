chuls

Станислав Чулков chuls

 
33 годаУкраина/Макеевка
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб-дизайн | Разработка сайтов | Системное и прикладное программирование

Здравствуйте!

Ознакомьтесь с предоставляемыми услугами:

Веб-дизайн:

    >>>>> Дизайн сайтов (сайт визитка, интернет-магазин, корпоративный сайт)
    >>>>> Графика (логотипы, иконки, баннеры)
    >>>>> Фирменный стиль
Изготовление сайтов:

    >>>>> HTML вёрстка (кроссбраузерность, валидация, адаптивность)
    >>>>> PHP разработка
    >>>>> CMS (система управления сайтом)
    >>>>> Сайт "под ключ"
    >>>>> HTML5, css3, javascript, jquery, php, ajax, mysql
Программирование:

    >>>>> Прикладное программирование
    >>>>> Прикладное ПО
    >>>>> Системное программирование
PHPJavascriptMySQLДизайн сайтаHTMLjQueryAjaxСайт-визитка