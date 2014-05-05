Веб-студия «design-community»

Наш коллектив Веб-студии «Design-Community», занимается с 2008 года - доработкой, сопровождением, разработкой и SEO оптимизацией сайтов и интернет магазинов.

Входим в ТОП 10 поискового запроса "Доработка сайта" на Яндексе.

Работу оцениваем исходя из человеко-часов. Не тратим в пустую ваше и свое время. Работу выполняем строго по согласованному ТЗ и не беремся за проекты изначально с заниженными ценами как это делают фрилансеры одиночки.

Мы не просим оставлять отзывы о себе, по этому у нас их нет. Все контакты и портфолио доступны на нашем сайте http://design-community.ru