chundrin_nalog88

Алексей Чундрин chundrin_nalog88chundrin_nalog88
Добрый день!
На связи налоговый консультант, специалист по взаимодействию с налоговой – Алексей Чундрин.
Налоговая не дремлет, а значит и владельцам бизнеса нужно быть всегда на чеку.
Как можно упростить себе жизнь?
Конечно, когда есть грамотный специалист по налогам!
Благодаря почти 10-летнему опыту работы в ИФНС, а также в Управлении ФНС, я
разработал уникальную стратегию взаимодействия с налоговой. Поэтому,
работая уже в крупных федеральных компаниях, я чётко знаю: как и какие
документы стоит предоставить налоговым органам.
Список моих компетенций огромен
Вот лишь некоторые из них:
▪️сопровождение выездных и камеральных проверок
▪️подготовка ответов на требования и запросы налоговых органов
▪️подготовка возражений на акты выездных и камеральных проверок;
▪️подготовка жалоб на действия/бездействие должностных лиц
▪️составление налоговых деклараций по НДФЛ
▪️также работаю удаленно
Если Вы хотите, чтобы бизнес процветал, а общение с налоговой стало лёгким
и непринуждённым, то смело обращайтесь ко мне