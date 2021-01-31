chundrin_nalog88

налоговый консультант | экономист

Добрый день!

На связи налоговый консультант, специалист по взаимодействию с налоговой – Алексей Чундрин.

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Налоговая не дремлет, а значит и владельцам бизнеса нужно быть всегда на чеку.

Как можно упростить себе жизнь?

Конечно, когда есть грамотный специалист по налогам!

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Благодаря почти 10-летнему опыту работы в ИФНС, а также в Управлении ФНС, я

разработал уникальную стратегию взаимодействия с налоговой. Поэтому,

работая уже в крупных федеральных компаниях, я чётко знаю: как и какие

документы стоит предоставить налоговым органам.

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Список моих компетенций огромен

Вот лишь некоторые из них:

▪️сопровождение выездных и камеральных проверок

▪️подготовка ответов на требования и запросы налоговых органов

▪️подготовка возражений на акты выездных и камеральных проверок;

▪️подготовка жалоб на действия/бездействие должностных лиц

▪️составление налоговых деклараций по НДФЛ

▪️также работаю удаленно

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Если Вы хотите, чтобы бизнес процветал, а общение с налоговой стало лёгким

и непринуждённым, то смело обращайтесь ко мне