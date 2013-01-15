chuny

Анна chuny

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
рерайт

Обладаю врожденной грамотностью,поддерживаю стабильную уникальность 100%, стою пока недорого)

Отзывы заказчиков
webseodmin
Митрий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Рерайтеры для микроблогов, минипроектов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!