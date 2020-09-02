Качественно и в срок. Добросовестный студент оттачивающий свои навыки рерайтинга, копирайтинга на русском и английском языках за небольшую цену

Как называется человек который делает все идеально и вовремя? Тот, который делает это для себя. При желании быть разносторонним, улучшить свои навыки в какой-либо деятельности и сделать так, чтобы ончувствовал себя комфортно в душе, без терзаний "- А воот, ты этого не смог добиться этого, не смог сделать того, не оправдал свои же ожидания "

Причина желания улучшить свои навыки рерайтинга или копирайтинга - это обучение (причем на хорошие (я бы даже сказала на отличные) оценки)) которое играет важную роль для меня. А умение грамотно говорить и писать/переписывать текста помогают студенту избежать проблемы с плохими оценками за собственные курсовые/практические и всевозможные задания университета. Кроме того, данный вид деятельности развивает речь, память, умение выражать свои мысли грамотно, и немаловажно: ответственность и своевременность. Именно поэтому я буду гореть желанием выполнить работу качественно и добросовестно : ) Ну и конечно, за небольшую плату)

Гарантия на выполненную работу. В течении недели после передачи готовой работы я бесплатно и в кратчайшие сроки исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены и замечены позже после передачи работы.

Все курсовые, практические работы и прочие задания в колледже писала самостоятельно ( так как жадничала лишний раз тратить деньги и покупать готовые работы), писала их на отлично ( нас проверяли на плагиат), тому подтверждение красный диплом ( можно найти на моей странице в инстаграм). В декабре 2019 года сдавала IELTS - 6.0 баллов. В мае 2020 сдавала Duolingo English Test -100 баллов. На данный момент прохожу курсы на повышение английского языка Advanced level.

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