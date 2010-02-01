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Ксения
chuzshay
chuzshay
43 года
Россия
/
Волгоград
11 лет на
фриланс
-бирже
Была
3 месяца назад
Любой 3Dпроект - качественно, быстро, надежно.
2010-2012 Художник-конструктор корпусной мебели.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Aзс
150 просмотров
Реклама
218 просмотров
Гостинная в котедже
175 просмотров
Кухня в квартире
184 просмотра
3D-графика
нет отзывов
$3/час
от 1 дня
нет рейтинга
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