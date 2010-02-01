chuzshay

Ксения chuzshay

 
43 годаРоссия/Волгоград
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Любой 3Dпроект - качественно, быстро, надежно.

2010-2012 Художник-конструктор корпусной мебели.

Портфолио
3D-графика
нет отзывов
$3/час
от 1 дня
нет рейтинга