chvikal

Влад Осипов chvikal

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Исправления проекта клиент-сервер-оператор (С++)

    $500

    Требуется профессиональный программист С++. Знание сетевых протоколов обязательно. Опыт работы с С++ не менее 5 лет. Требуется исправить уже готовый проект. За ТЗ и более подробной информацией обращаться в ICQ 314801879

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка уже существующего софта на С++

    $100

    Требуется программист с опытом программирования на С++ не менее 3 лет. Знание PHP, Mysql и сетевых протоколов обязательно. Требуется исправить уже готовый проект. За подробной информацией обращаться в ICQ 314801879

    PHPMySQL
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправления проекта клент-сервер-оператор (С++)

    $1000

    Требуется профессиональный программист С++. Знание сетевых протоколов обязательно. Опыт работы с С++ не менее 5 лет. Требуется исправить и частично переписать уже готовый проект. За информацией обращаться в ICQ 314801879

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется написать админку для дозагрузчиков

    $250

    Требуется профессиональный web-программист для написания админки для управления списком дозагрузчиков. Очень важный момент – сделать все максимально "красиво" и комфортно для работы. ТЗ прилагается. Просьба новичкам не беспокоить. Оплата по факту. ICQ 314801879

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать дозагрузчик Win32

    $150

    Требуется квалифицированный программист для написания и дальнейшей тех.поддержки дозагрузчика Подробное ТЗ читайте во вложенном файле Сроки: первое тестирование – не позднее чем через 10 дней с начала окончательный срок – не более 1 месяца с момента начала Обращаться в ICQ ...

    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется организация двойного OpenVPN соединения

    $100

    Имеется два сервера на Win32 Необходимо сделать так, чтобы при подключении OpenVPN соединения на первый сервер весь трафик шел сначала через первый сервер, а затем через второй. клиент ---&gt; openvpn1 ---&gt; openvpn2 ---&gt; интернет для связи 314801879

    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Чекалка баланса

    $100

    Необходимо написать чекалку баланса по техническому заданию. Старался излагать все наглядно, что непонятно – объясню в аське. Огромная просьба обращаться только людям, которые имеют опыт программирования от 3-х лет! Оплата по факту, так что если не ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать php скрипт

    $10

    Имеется файл, содержащий на каждой строке примерно такую запись 03102008_111511_596218 03102008_104344_1141265 и т.д. скрипт должен обращаться по адресу http://domain.com/dir/тут_подставляется_запись_из_файла.txt т.е. на конце добавляем txt скрипт тянет все файлы в каталог, откуда он запускается и работает до тех пор, пока записи из ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
$100
10 баллов
14 лет назад
Чекалка баланса
Влад не по годам суров, немногословен, но работы у него интересные. Главное, что оплата, по чётко составленному, продуманному Техническому Заданию, поступает всегда без задержек. И каждый успешный исполнитель может рассчитывать на немедленное получение следующего ТЗ на не менее интересную работу.