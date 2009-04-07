Требуется профессиональный программист С++. Знание сетевых протоколов обязательно. Опыт работы с С++ не менее 5 лет. Требуется исправить уже готовый проект. За ТЗ и более подробной информацией обращаться в ICQ 314801879
- $500Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $200
Требуется программист с опытом программирования на С++ . Знание PHP и Mysql обязательно. За подробной информацией обращаться в ICQ 314801879 (если офф, то может не дойти сообщение)Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется программист с опытом программирования на С++ не менее 3 лет. Знание PHP, Mysql и сетевых протоколов обязательно. Требуется исправить уже готовый проект. За подробной информацией обращаться в ICQ 314801879Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется профессиональный программист С++. Знание сетевых протоколов обязательно. Опыт работы с С++ не менее 5 лет. Требуется исправить и частично переписать уже готовый проект. За информацией обращаться в ICQ 314801879Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется профессиональный web-программист для написания админки для управления списком дозагрузчиков. Очень важный момент – сделать все максимально "красиво" и комфортно для работы. ТЗ прилагается. Просьба новичкам не беспокоить. Оплата по факту. ICQ 314801879Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Требуется квалифицированный программист для написания и дальнейшей тех.поддержки дозагрузчика Подробное ТЗ читайте во вложенном файле Сроки: первое тестирование – не позднее чем через 10 дней с начала окончательный срок – не более 1 месяца с момента начала Обращаться в ICQ ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Имеется два сервера на Win32 Необходимо сделать так, чтобы при подключении OpenVPN соединения на первый сервер весь трафик шел сначала через первый сервер, а затем через второй. клиент ---> openvpn1 ---> openvpn2 ---> интернет для связи 314801879Системное администрирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо написать чекалку баланса по техническому заданию. Старался излагать все наглядно, что непонятно – объясню в аське. Огромная просьба обращаться только людям, которые имеют опыт программирования от 3-х лет! Оплата по факту, так что если не ...Системное программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $10
Имеется файл, содержащий на каждой строке примерно такую запись 03102008_111511_596218 03102008_104344_1141265 и т.д. скрипт должен обращаться по адресу http://domain.com/dir/тут_подставляется_запись_из_файла.txt т.е. на конце добавляем txt скрипт тянет все файлы в каталог, откуда он запускается и работает до тех пор, пока записи из ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад