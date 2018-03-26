chydri

Александр chydri

 
30 летКазахстан/Аксай
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Кроссбраузерная, адаптивная верстка с использованием HTML5, SASS, JavaScript и сеткой Bootstrap3.

В работе пользуюсь GULP устанавливаю сайты на CMS WordPress, OpenCart, ModX.

JavascriptWordPressOpenCartHTMLMODXSASSGulp
Портфолио
Наполнение сайтов
нет отзывов
#1351
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
#1702
Веб-программирование
нет отзывов
#2526