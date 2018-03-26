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Александр
chydri
chydri
30 лет
Казахстан
/
Аксай
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
Кроссбраузерная, адаптивная верстка с использованием HTML5, SASS, JavaScript и сеткой Bootstrap3.
В работе пользуюсь GULP устанавливаю сайты на CMS WordPress, OpenCart, ModX.
Javascript
WordPress
OpenCart
HTML
MODX
SASS
Gulp
Портфолио
Все категории
Michira
157 просмотров
Alexpotanes
145 просмотров
Bitstop40
187 просмотров
Наполнение сайтов
нет отзывов
#1351
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $5
от 2 дней
#1702
Веб-программирование
нет отзывов
#2526
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