JAVA-программист Spring, Hibernate, Mobile/Web

Навыки/технологии:

Java Core, Java Servlets, Spring, Hibernate/JPA, JSP

J2ME, Blackberry, Android SDK

СУБД MySQL

HTML/XML/XSLT/CSS, JQuery, AJAX

Араche, Tomcat

Windows, Ubunty Server

1C7.7, CMS Joomla

Английский язык технический

Хороший опыт работы с чужим кодом

Образование:

Высшее техническое (Калининградский Государственный Технический Университет, кафедра систем управления и вычислительной техники)

Опыт работы:

2004 -2012 - ООО "Хирокрафт": разработка клиент-серверных приложений (каталогов контента) для крупных заказчиков (как правило, операторов связи), где в качестве клиентов выступают популярные мобильные телефоны на платформе J2ME/Blackberry/Android. Доработка и портирование (перенос на различные мобильные платформы) мобильных игр.

2002-2004 - 1C7.7: Модернизация и последующее сопровождение конфигураций 1С 7.7 для бухгалтерского и складского учета различных фирм (оптовая и розничная торговля, склад).

2000-2001 - Калининградский Технический Университет, кафедра пищевых и холодильных машин: Проектирование информационно-поисковых (WEB) программных систем (госзаказы) - Информационно-поисковая система по фасовочно-упаковочному оборудованию, Автоматизированная система "Холодильное оборудование".