Навыки/технологии:
Java Core, Java Servlets, Spring, Hibernate/JPA, JSP
J2ME, Blackberry, Android SDK
СУБД MySQL
HTML/XML/XSLT/CSS, JQuery, AJAX
Араche, Tomcat
Windows, Ubunty Server
1C7.7, CMS Joomla
Английский язык технический
Хороший опыт работы с чужим кодом
Образование:
Высшее техническое (Калининградский Государственный Технический Университет, кафедра систем управления и вычислительной техники)
Опыт работы:
2004 -2012 - ООО "Хирокрафт": разработка клиент-серверных приложений (каталогов контента) для крупных заказчиков (как правило, операторов связи), где в качестве клиентов выступают популярные мобильные телефоны на платформе J2ME/Blackberry/Android. Доработка и портирование (перенос на различные мобильные платформы) мобильных игр.
2002-2004 - 1C7.7: Модернизация и последующее сопровождение конфигураций 1С 7.7 для бухгалтерского и складского учета различных фирм (оптовая и розничная торговля, склад).
2000-2001 - Калининградский Технический Университет, кафедра пищевых и холодильных машин: Проектирование информационно-поисковых (WEB) программных систем (госзаказы) - Информационно-поисковая система по фасовочно-упаковочному оборудованию, Автоматизированная система "Холодильное оборудование".