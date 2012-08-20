Добрый день!
Специализируюсь на художественном seo-копирайтинге, рерайтинге, пишу продающие тексты, рецензии. В работе задействую информацию, получаемую как с русскоязычных, так и с англоязычных, испаноязычных сайтов.
Профессионально выполняю переводы различной тематики с/на английский язык; также возможен перевод простых текстов с испанского языка.
Опыт работы: в переводческой деятельности - с 1998 года; в написании текстов - с 2008 года.
Образование высшее: Государственный Университет Управления, Институт Инноватики и Логистики, специализация "Менеджмент", диплом с отличием.
Языковые курсы: английский (высший уровень) - сертификаты ЕШКО, МФЮА с отличием; испанский (базовый уровень) - сертификат ЕШКО с отличием.
Бизнес-курсы по тематике управления, рекламы, делопроизводства.
Личные качества: ответственность, аналитический склад ума, целеустремленность, соблюдение предварительно обозначенных сроков выполнения работ.
Сотрудничество:
Бюро переводов "БЕРГ"
Журнал "МОДНОЕ РУКОДЕЛИЕ"
Портфолио:
С новыми заказчиками работаю только по предоплате.