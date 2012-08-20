Seo-копирайтинг, рерайтинг, переводы с/на английский язык

Добрый день!

Специализируюсь на художественном seo-копирайтинге, рерайтинге, пишу продающие тексты, рецензии. В работе задействую информацию, получаемую как с русскоязычных, так и с англоязычных, испаноязычных сайтов.

Профессионально выполняю переводы различной тематики с/на английский язык; также возможен перевод простых текстов с испанского языка.

Опыт работы: в переводческой деятельности - с 1998 года; в написании текстов - с 2008 года.

Образование высшее: Государственный Университет Управления, Институт Инноватики и Логистики, специализация "Менеджмент", диплом с отличием.

Языковые курсы: английский (высший уровень) - сертификаты ЕШКО, МФЮА с отличием; испанский (базовый уровень) - сертификат ЕШКО с отличием.

Бизнес-курсы по тематике управления, рекламы, делопроизводства.

Личные качества: ответственность, аналитический склад ума, целеустремленность, соблюдение предварительно обозначенных сроков выполнения работ.

Сотрудничество:

Бюро переводов "БЕРГ"

Журнал "МОДНОЕ РУКОДЕЛИЕ"

Портфолио:

http://dijournal.ru/

http://ywedding.ru/

С новыми заказчиками работаю только по предоплате.