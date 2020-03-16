cikoandrei

Андрей Цико cikoandrei

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Доброго времени суток, меня зовут Андрей, я FrontEnd-разработчик.

Сотрудничая со мной вы получите:

  • Мгновенный ответ, на все интересующие вопросы
  • Ответственность, никаких отсрочек, все четко по срокам
  • Качество проделанной работы.
!!! А ГЛАВНОЕ, гарантию на сделанную мной работу в течении 10 дней.В этот период, вы имеете право обратиться ко мне и указать на ошибки или недочеты, я всё исправлю. !!!Какие услуги предоставляю?
  • Верстка сайтов, оптимизация, адаптация и пр., что связано с FrontEnd-частью...
  • Посадка на WordPress, оптимизация шаблонов, перенос на хостинг и пр.
  • Верстка и тестирование email-писем.
  • Мелкий дизайн и прочее.
  • Разработка js-скриптов, анимаций, и всё что связано с ванильным JS и JQuery.
  • Разработка интерактивных интерфейсов с помощью Javascript`a.
Технологии, которые я использую в работе:
  • Верстка:
HTML5, CSS3, JavaScript(ES6), JQuery, Gulp, SCSS(SASS), Babel, Pug, Bootstrap4, Flexbox и др.Верстаю с помощью личной и проверенной сборки Gulp. SCSS - для оптимизации кода, ускорения стилизации,кроссбраузерности. Babel - оптимизация и поддержка кода во всех браузерах. Pug - шаблонизатор HTML, который ускорит верстку, присутствует разбивка на отдельные строчки кода, которая поможет Вам в дальнейшем.

Немного о верстке:Верстка --- резиновая + mobile + tablet. Верстаю на флексах.Нету макета для мобильной версии? Не проблема, я сам всё реализую.Есть еще варианты с Bootstrap-версткой, но это при наличии соответствующего макета с Bootstrap-гридом.

  • WordPress:
Advanced Custom Fields, Redux Framework, WordPress и тд.Сделаю полностью редактируемый шаблон из вашей верстки. В этом мне помогут эти технологии.
  • Email-письма:
Фреймворк MJML, HTML4, CSS2.
  • Дизайн и верстка:
.psd - Photoshop; .fig - Figma; .sketch - Figma, Zeplin; .ai - Adobe Illustrator; 
  • Скрипты и анимации:
JavaScript, CSS-анимации
  • Интерактивные интерфейсы:
JavaScript, JSON, JQuery, Ajax и верстка.Портфолио:
  • На личном сайте: http://tsiko.pp.ua
  • На моей персональной странице freelancehunt.