cikoandrei

Доброго времени суток, меня зовут Андрей, я FrontEnd-разработчик.

Сотрудничая со мной вы получите:

Мгновенный ответ, на все интересующие вопросы

Ответственность, никаких отсрочек, все четко по срокам

Качество проделанной работы.

Верстка сайтов, оптимизация, адаптация и пр., что связано с FrontEnd-частью...

Посадка на WordPress, оптимизация шаблонов, перенос на хостинг и пр.

Верстка и тестирование email-писем.

Мелкий дизайн и прочее.

Разработка js-скриптов, анимаций, и всё что связано с ванильным JS и JQuery.

Разработка интерактивных интерфейсов с помощью Javascript`a.

Верстка:

!!! А ГЛАВНОЕ, гарантию на сделанную мной работу в течении 10 дней.В этот период, вы имеете право обратиться ко мне и указать на ошибки или недочеты, я всё исправлю. !!!Какие услуги предоставляю?Технологии, которые я использую в работе:HTML5, CSS3, JavaScript(ES6), JQuery, Gulp, SCSS(SASS), Babel, Pug, Bootstrap4, Flexbox и др.Верстаю с помощью личной и проверенной сборки Gulp. SCSS - для оптимизации кода, ускорения стилизации,кроссбраузерности. Babel - оптимизация и поддержка кода во всех браузерах. Pug - шаблонизатор HTML, который ускорит верстку, присутствует разбивка на отдельные строчки кода, которая поможет Вам в дальнейшем.

Немного о верстке:Верстка --- резиновая + mobile + tablet. Верстаю на флексах.Нету макета для мобильной версии? Не проблема, я сам всё реализую.Есть еще варианты с Bootstrap-версткой, но это при наличии соответствующего макета с Bootstrap-гридом.

WordPress:

Email-письма:

Дизайн и верстка:

Скрипты и анимации:

Интерактивные интерфейсы:

На личном сайте: http://tsiko.pp.ua

На моей персональной странице freelancehunt.

Advanced Custom Fields, Redux Framework, WordPress и тд.Сделаю полностью редактируемый шаблон из вашей верстки. В этом мне помогут эти технологии.Фреймворк MJML, HTML4, CSS2..psd - Photoshop; .fig - Figma; .sketch - Figma, Zeplin; .ai - Adobe Illustrator;JavaScript, CSS-анимацииJavaScript, JSON, JQuery, Ajax и верстка.Портфолио: