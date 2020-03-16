cikoandrei

Доброго времени суток, меня зовут Андрей, я FrontEnd-разработчик.
Сотрудничая со мной вы получите:
- Мгновенный ответ, на все интересующие вопросы
- Ответственность, никаких отсрочек, все четко по срокам
- Качество проделанной работы.
- Верстка сайтов, оптимизация, адаптация и пр., что связано с FrontEnd-частью...
- Посадка на WordPress, оптимизация шаблонов, перенос на хостинг и пр.
- Верстка и тестирование email-писем.
- Мелкий дизайн и прочее.
- Разработка js-скриптов, анимаций, и всё что связано с ванильным JS и JQuery.
- Разработка интерактивных интерфейсов с помощью Javascript`a.
- Верстка:
Немного о верстке:Верстка --- резиновая + mobile + tablet. Верстаю на флексах.Нету макета для мобильной версии? Не проблема, я сам всё реализую.Есть еще варианты с Bootstrap-версткой, но это при наличии соответствующего макета с Bootstrap-гридом.
- WordPress:
- Email-письма:
- Дизайн и верстка:
- Скрипты и анимации:
- Интерактивные интерфейсы:
- На личном сайте: http://tsiko.pp.ua
- На моей персональной странице freelancehunt.