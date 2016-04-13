Дизайнер полиграфии
Создаю логотипы, фирменный стиль, инфографику.
Графический дизайн быстро, качественно, уникально.
Логотипы выполняю в векторе — форматах cdr, eps, ai, и
растре — png (на прозрачном), jpg и tif, psd и другие (по желанию).
Презентации pdf и Microsoft PowerPoint.
Оплата Яндекс деньги, Вебмани.
Предоплата 50%, выполнение работы 2–3 дня (логотип)
ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ
https://www.fl.ru/projects/1962247/razrabotka-logotipa-dlya-assotsiatsii-uchastnikov-otrasli-tsod.html
https://www.fl.ru/projects/1976786/razrabotka-logotipa-dlya-tm-gurmanika.html
Работаю в программах Corel Draw, Photoshop.
Использую планшет Wacom, фотографирую — фотоаппарат Nikon D40.
Портфолио
- Каталог170 просмотров
- Логотип дизайнера интерьеров299 просмотров
- Логотип Гурманика266 просмотров
- Логотип для магазина детских товаров243 просмотра
- Логотип157 просмотров
- Логотип ЦМПП165 просмотров
- Логотип162 просмотра
- Логотип сервисной компании252 просмотра
- Логотип Ассоциации участников отрасли ЦОД306 просмотров
- Логотип172 просмотра
- Логотип видеостудии189 просмотров
- Фирменный стиль187 просмотров
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Верстка полиграфии
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