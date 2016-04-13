cilfa

Елена cilfa

 
43 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Дизайнер полиграфии

Создаю логотипы, фирменный стиль, инфографику.

Графический дизайн быстро, качественно, уникально.

Логотипы выполняю в векторе — форматах cdr, eps, ai, и

растре — png (на прозрачном), jpg и tif, psd и другие (по желанию).

Презентации pdf и Microsoft PowerPoint.

Оплата Яндекс деньги, Вебмани.

Предоплата 50%, выполнение работы 2–3 дня (логотип)

ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ

https://www.fl.ru/projects/1962247/razrabotka-logotipa-dlya-assotsiatsii-uchastnikov-otrasli-tsod.html

https://www.fl.ru/projects/1976786/razrabotka-logotipa-dlya-tm-gurmanika.html

Работаю в программах Corel Draw, Photoshop.

Использую планшет Wacom, фотографирую — фотоаппарат Nikon D40.

PowerPointPhotoshopИнфографика
Портфолио
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