Создание и настройка таргетированной рекламы в Facebook и Instagram.

Бесплатное создание и настройка бизнес-страницы в Fb с нуля (если её нет).

Настройка бизнес менеджера (БМ).

Изучение технического задания (ТЗ).

Подбор целевой аудитории (ЦА).

Создание креативов (текст, картинки в ленту Facebook и Instagram + сториз (15 сек. ) 2 шт. ).

Настройка и запуск рекламы.

Отчёт в конце каждой недели.

Запуск рекламы осуществляется из рекламного кабинета клиента, в котором клиент даёт мне право доступа в качестве администратора (личный аккаунт клиента никак при этом не используется).

Аккаунт в Fb должен быть не забанен и подтверждён.

Я работаю только по настройке, запуску, и ведению рекламы.

Расходы на рекламу в Fb несёт клиент. Я только настраиваю!