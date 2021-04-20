Создание и настройка таргетированной рекламы в Facebook и Instagram.
- Бесплатное создание и настройка бизнес-страницы в Fb с нуля (если её нет).
- Настройка бизнес менеджера (БМ).
- Изучение технического задания (ТЗ).
- Подбор целевой аудитории (ЦА).
- Создание креативов (текст, картинки в ленту Facebook и Instagram + сториз (15 сек. ) 2 шт. ).
- Настройка и запуск рекламы.
- Отчёт в конце каждой недели.
Аккаунт в Fb должен быть не забанен и подтверждён.
Я работаю только по настройке, запуску, и ведению рекламы.
Расходы на рекламу в Fb несёт клиент. Я только настраиваю!
Действие аккаунта приостановлено!