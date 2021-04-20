cine_max

Максим cine_max

 
43 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание и настройка таргетированной рекламы в Facebook и Instagram.
  • Бесплатное создание и настройка бизнес-страницы в Fb с нуля (если её нет).
  • Настройка бизнес менеджера (БМ).
  • Изучение технического задания (ТЗ).
  • Подбор целевой аудитории (ЦА).
  • Создание креативов (текст, картинки в ленту Facebook и Instagram + сториз (15 сек. ) 2 шт. ).
  • Настройка и запуск рекламы.
  • Отчёт в конце каждой недели.
Запуск рекламы осуществляется из рекламного кабинета клиента, в котором клиент даёт мне право доступа в качестве администратора (личный аккаунт клиента никак при этом не используется).

Аккаунт в Fb должен быть не забанен и подтверждён.

Я работаю только по настройке, запуску, и ведению рекламы.

Расходы на рекламу в Fb несёт клиент. Я только настраиваю!