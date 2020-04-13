ciochh

Антон ciochh

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
3D и архитектуринг с 2012 года

По образованию — инженер-архитектор (АлтГТУ, 2013)

Опыт работы по специальности пять лет с 2012 года, параллельно освоил архитектурную визуализацию и 3D-моделирование.

Предпочитаю проекты, бросающие вызов и не отпускающие даже на сон

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Архитектура зданий
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