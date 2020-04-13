3D и архитектуринг с 2012 года
По образованию — инженер-архитектор (АлтГТУ, 2013)
Опыт работы по специальности пять лет с 2012 года, параллельно освоил архитектурную визуализацию и 3D-моделирование.
Предпочитаю проекты, бросающие вызов и не отпускающие даже на сон
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Архитектура зданий
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$5/час
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
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от $50от 3 дней
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Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
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