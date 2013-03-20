Имею опыт построения распределенных сетей на базе активного сетевого оборудования Cisco, HP, опыт администрирования Unix серверов, опыт администрирования Windows серверов, администрирование активного оборудования систем цифровой связи Siemens HiPath 3000/4000, систем Samsung OS, опыт построения корпоративных сетей цифровой связи, опыт построения VoIP систем связи с пакетной коммутацией на базе Asterisk, CCM, Siemens, опыт интеграции и обслуживания профессиональных биллинговых систем телефонии, опыт разработки программного обеспечения для Win32, опыт в области дизайна и 3d моделирования, опыт разработки микропроцессорных систем управления на базе AVR ATMEL, разговорный английский.