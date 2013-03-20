ciscobsci

Михаил ciscobsci

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Имею опыт построения распределенных сетей на базе активного сетевого оборудования Cisco, HP, опыт администрирования Unix серверов, опыт администрирования Windows серверов, администрирование активного оборудования систем цифровой связи Siemens HiPath 3000/4000, систем Samsung OS, опыт построения корпоративных сетей цифровой связи, опыт построения VoIP систем связи с пакетной коммутацией на базе Asterisk, CCM, Siemens, опыт интеграции и обслуживания профессиональных биллинговых систем телефонии, опыт разработки программного обеспечения для Win32, опыт в области дизайна и 3d моделирования, опыт разработки микропроцессорных систем управления на базе AVR ATMEL, разговорный английский.

Аудиомонтаж
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#406
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#451
Озвучивание
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#724
Видеомонтаж
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2102