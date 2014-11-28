Сертифицированный системный сетевой инженер / системный администратор unix

Более 18 лет опыта с различными сетевыми технологиями - большой опыт построения сетей

от офисных с несколькими машинами до сетей масштаба страны.

Работаю в крупном интеграторе, есть сертификаты Cisco, Juniper

Знаю и имею большой опыт работы с линейками:

коммутаторы, устройств безопасности и роутеров

cisco (800/1800/1900/2900/3900/7200/7600/ASR1K/9K/CRS-1-3 Catalyst 1900/29X0/3500/37X0/4500/6500/Nexus PIX/ASA),

juniper (M/T серия, MX, SRX, J-серия, коммутаторы EX-серия)

настройка маршрутизации/туннелей/защиты и тд. в разных сочетаниях.

сервисы для работы сетей и серверов, установка, отладка и т.д.

DHCP/DNS/Radius/Tacacs/SMTP/SNMP мониторинг/HTTP/...

Программирую на shell/perl/awk/sed ... Знаю C/C++, есть опыт под unix/Windows.

настройка и поддержка FreeBSD/UNIX/Linux/Solaris, виртуализация (KVM/VirtualBOX/Xen).

Ответственность, положительный результат гарантирую