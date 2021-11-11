citronnade

Журналист-копирайтер

Молодой дипломированный специалист-журналист, выпускница направления "Журналистика" (бакалавр) и "Реклама и связи с общественностью" (магистр). Грамотна, мобильна, внимательна. Английский язык уровня C1. Более полутора лет в копирайтинге. Проходила практику в интернет-СМИ, работала внештатным журналистом, публиковалась на университетском портале, занималась монтажом аудио и видео для университетских проектов. Занимаюсь вычиткой текстов, корректирую их, ищу ошибки. Более того, могу писать сео-оптимизированные тексты с высоким процентом уникальности, без воды и спама.