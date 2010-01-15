Большой опыт в области веб-дизайна и проектирования интерфейсов.
Создаю:
Дизайн-макеты сайтов
Иллюстрации
Фирменный стиль
Интерфейсы программ
Иконки
Портфолио лучше смотреть ЗДЕСЬ: http://free-lance.ru/users/citrus
и на Бехансе: Behance.net/finogentov
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ICQ 345-198-000
e-mail citrus(a)inbox.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!