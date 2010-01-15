citrus

Александр citrus

 
36 летРоссия/Ярославль
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Большой опыт в области веб-дизайна и проектирования интерфейсов.

Создаю:

Дизайн-макеты сайтов

Иллюстрации

Фирменный стиль

Интерфейсы программ

Иконки

Портфолио лучше смотреть ЗДЕСЬ: http://free-lance.ru/users/citrus

и на Бехансе: Behance.net/finogentov

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ICQ 345-198-000

e-mail citrus(a)inbox.ru

Отзывы заказчиков
popovius
Цц 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
20 отзывов(-1)
$50
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта takemusuaiki.net
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