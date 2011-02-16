cityman177

Роман cityman177

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Занимаюсь созданием и продвижением сайтов:

-увеличение тематического трафика

- повышение эффективности

Отзывы фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Наполнить сайт контентом
Сотрудничество оставило только приятные впечатления! Роман, спасибо за интересный заказ!
Все хорошо, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
zaval
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 отзывов(-1)
$30
10 баллов
14 лет назад
20 уникальных статей бухгалтерской тематики
Адекватный и приятный заказчик. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться!
Екатерина выполнила работу очень качественно, всем рекомендую.
Ответный отзыв
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Статьи на сайт
Приятно сотрудничать. Спасибо за интересный проект.
Все сделано оперативно. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв