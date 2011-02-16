cityman177

Требуется 20 уникальных статей бухгалтерской тематики, объем статей 1500 знаков каждая, готов заплатить по 50 руб. за статью.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Занимаюсь созданием и продвижением сайтов:
-увеличение тематического трафика
- повышение эффективности
Требуется 20 уникальных статей бухгалтерской тематики, объем статей 1500 знаков каждая, готов заплатить по 50 руб. за статью.
Необходимо написать 5 статей бухгалтерской тематики, объем статей 2000 знаков каждая
Требуется наполнение сайта бухгалтерской компании SEO-контентом - 8 страниц, объем до 2000 знаков/страница.
Необходима консультация по внутренней оптимизации сайта и по продвижению статьями, прошу сразу указывать стоимость консультации.