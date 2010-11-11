- Дизайн для сайтов . Как концепция главной страницы так и для внутренних .

- Дизайн административных панелей .

- Дизайн пользовательских интерфейсов программ и WEB-приложений, юзабилити проекта .

- Дизайн приложений для мобильных телефонов .

- GIF-баннера .

- разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитки, папка и пр.)

- Создание портретов .

- Брут-форс атаки форумов, сайтов .

---На выходе psd-файл по слоям. В цену дизайна не входит верстка---

---Красиво, качественно. Не дорогая цена---

1. После одобрения возможна сделка без предоплаты через сервис безопасных сделок на сайте http://www.weblancer.net/help/16.html, либо необходима предоплата 30% - 50% от стоимости. Для постоянных клиентов - без предоплаты.

2. Разрабатываю дизайн, учитывая ваши пожелания.

3. Вы утверждаете выполненную работу.

4. Оплачиваете остаток средств и получаете исходник.

Обращайтесь, буду рад взаимовыгодному сотрудничеству!