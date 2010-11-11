- Дизайн для сайтов . Как концепция главной страницы так и для внутренних .
- Дизайн административных панелей .
- Дизайн пользовательских интерфейсов программ и WEB-приложений, юзабилити проекта .
- Дизайн приложений для мобильных телефонов .
- GIF-баннера .
- разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитки, папка и пр.)
- Создание портретов .
- Брут-форс атаки форумов, сайтов .
---На выходе psd-файл по слоям. В цену дизайна не входит верстка---
---Красиво, качественно. Не дорогая цена---
1. После одобрения возможна сделка без предоплаты через сервис безопасных сделок на сайте http://www.weblancer.net/help/16.html, либо необходима предоплата 30% - 50% от стоимости. Для постоянных клиентов - без предоплаты.
2. Разрабатываю дизайн, учитывая ваши пожелания.
3. Вы утверждаете выполненную работу.
4. Оплачиваете остаток средств и получаете исходник.
Обращайтесь, буду рад взаимовыгодному сотрудничеству!
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