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Среднее специальное образование
ГОУСПОКемеровскийгорнотехническийтехникум. г.Кемерово Информационный, Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям).
Ключевые навыки
Русский — родной Английский — базовые знания Немецкий — базовые знания
Работа с документооборотом
Умение работы с программами такими как:
• Adobe Photoshop( программа для работы с растровой графикой) ;
• Adobe Flash (программа для создания мультимедийных приложений);
• Adobe Dreamweaver(программа для создания интернет – контента);
• SunRav BookReader( программа для компоновки отчетности и различного материала);
• Corel Draw( программа для работы с векторной графикой);
• Работа с пакетом прикладных программ MSOffice и OpenOffice;
• Vegas Movie Studio ( программа для создания видео – презентаций и много другого);
- Так же быстрый набор текста и различных документов.