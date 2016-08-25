cjfox1992

Юлия cjfox1992

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Работа в различных офисных программах и не только...

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Среднее специальное образование

ГОУСПОКемеровскийгорнотехническийтехникум. г.Кемерово Информационный, Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям).

 

Ключевые навыки

Русский — родной Английский — базовые знания Немецкий — базовые знания

 

Работа с документооборотом 

Умение работы с программами такими как:

•              Adobe Photoshop( программа для работы с растровой графикой) ;

•              Adobe Flash (программа для создания мультимедийных приложений);

•              Adobe  Dreamweaver(программа для создания интернет – контента);

•              SunRav BookReader( программа для компоновки отчетности и различного материала);

•              Corel Draw( программа для работы с векторной графикой);

•              Работа с пакетом прикладных программ MSOffice и OpenOffice;

•              Vegas Movie Studio ( программа для создания видео – презентаций и много другого);

  • Так же быстрый набор текста и различных документов.
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