Работа в различных офисных программах и не только...

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Среднее специальное образование

ГОУСПОКемеровскийгорнотехническийтехникум. г.Кемерово Информационный, Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям).

Ключевые навыки

Русский — родной Английский — базовые знания Немецкий — базовые знания

Работа с документооборотом

Умение работы с программами такими как:

• Adobe Photoshop( программа для работы с растровой графикой) ;

• Adobe Flash (программа для создания мультимедийных приложений);

• Adobe Dreamweaver(программа для создания интернет – контента);

• SunRav BookReader( программа для компоновки отчетности и различного материала);

• Corel Draw( программа для работы с векторной графикой);

• Работа с пакетом прикладных программ MSOffice и OpenOffice;

• Vegas Movie Studio ( программа для создания видео – презентаций и много другого);

Так же быстрый набор текста и различных документов.

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