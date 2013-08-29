звукорежиссер, музыкант, аранжировщик, композитор
Монтаж и сведение звука для радио и видеопрограмм, режиссура звука к видеоряду (эффекты, музыка, синхроны), создание рекламных роликов, запись вокала и инструментов, сведение и мастеринг музыкальных композиций, написание музыки, аранжировок, ремиксов.
- опыт профессиональной работы более 6-ти лет
- сотрудничаю с известными исполнителями
- могу работать на компьютерных платформах PC и Mac, и соответственно в программно-аппаратных комплексах Pro Tools, Logic, Cubase, Nuendo, Adobe Audition
- есть навыки видеомонтажа в таких программах как Final Cut, Adobe Premiere
Портфолио
- Dream Town ролик116 просмотров
- Реклама рингтонов114 просмотров
- Арсений Мастино - Женщина-Сказка (фрагмент)253 просмотра
Музыка и Звуки
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#630
Озвучивание
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от $30
от 1 дня
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Видеомонтаж
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#1710