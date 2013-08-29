звукорежиссер, музыкант, аранжировщик, композитор

Монтаж и сведение звука для радио и видеопрограмм, режиссура звука к видеоряду (эффекты, музыка, синхроны), создание рекламных роликов, запись вокала и инструментов, сведение и мастеринг музыкальных композиций, написание музыки, аранжировок, ремиксов.

- опыт профессиональной работы более 6-ти лет

- сотрудничаю с известными исполнителями

- могу работать на компьютерных платформах PC и Mac, и соответственно в программно-аппаратных комплексах Pro Tools, Logic, Cubase, Nuendo, Adobe Audition

- есть навыки видеомонтажа в таких программах как Final Cut, Adobe Premiere