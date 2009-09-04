Профессиональные навыки:
• Технологии: Платформа .NET, ASP.NET, ADO.NET, AJAX;
• Язык программирования: C#, JavaScript, T-SQL, XML, HTML, PHP (Начальный уровень);
• Базы Данных: MS SQL Server, MySQL;
• Среды разработки: VS2005, VS2008, NetBeans;
• Знание ООП.
Иностранные языки: Английский на уровне чтения.
Опыт разработки:
• Разработка веб-приложения, реализующего механизм блогов (ASP.NET/C#/SQL/AJAX);
• Разработка элементарного интернет магазина с применением XML (ASP.NET/C#/XML);
• Разработка приложения по автоматизации работы в магазине (C#/WinForms/SQL);
• Разработка веб-приложения «Домашняя Бухгалтерия» (ASP.NET/C#/SQL);
• Разработка веб-службы для получения университетского расписания (ASP.NET/C#/SQL);
• Разработка мини-портала для публикации новостей (ASP.NET/C#/SQL);
• Разработка веб-приложения «Доставка подарков», основано на механизме интернет-магазина и учете/обработке заказов (ASP.NET/C#/SQL).