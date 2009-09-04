ck3g

Виталий Татаринцев ck3g

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
ASP.NET / C# / .NET WinForms

Профессиональные навыки:

• Технологии: Платформа .NET, ASP.NET, ADO.NET, AJAX;

• Язык программирования: C#, JavaScript, T-SQL, XML, HTML, PHP (Начальный уровень);

• Базы Данных: MS SQL Server, MySQL;

• Среды разработки: VS2005, VS2008, NetBeans;

• Знание ООП.

Иностранные языки: Английский на уровне чтения.

Опыт разработки:

• Разработка веб-приложения, реализующего механизм блогов (ASP.NET/C#/SQL/AJAX);

• Разработка элементарного интернет магазина с применением XML (ASP.NET/C#/XML);

• Разработка приложения по автоматизации работы в магазине (C#/WinForms/SQL);

• Разработка веб-приложения «Домашняя Бухгалтерия» (ASP.NET/C#/SQL);

• Разработка веб-службы для получения университетского расписания (ASP.NET/C#/SQL);

• Разработка мини-портала для публикации новостей (ASP.NET/C#/SQL);

• Разработка веб-приложения «Доставка подарков», основано на механизме интернет-магазина и учете/обработке заказов (ASP.NET/C#/SQL).