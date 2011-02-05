cka3ka1231

Стас cka3ka1231

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Нужно сверстать сайт на джумле

    Добрый вечер! надо шаблон под джумлу сделать, сам дизайн сайта есть, настроить джумлу,видоизменить стандартные модули к джумле на пхп что б работали правильно!сколько будет стоить?дизайн не сложный! пишем только в проект, ...

    JoomlaPHP
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад