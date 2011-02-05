cka3ka1231

$120
Здраствуйте нужно сверстать магазин, макет прикрепляю, должно получится на подобии етого http://www.goodmag.ru (по функционалу)!предложения пишите в скайп w1zard007
Интернет-магазины5 заявок
Закрыт
14 лет назад
Здраствуйте нужно сверстать магазин, макет прикрепляю, должно получится на подобии етого http://www.goodmag.ru (по функционалу)!предложения пишите в скайп w1zard007
Добрый вечер! надо шаблон под джумлу сделать, сам дизайн сайта есть, настроить джумлу,видоизменить стандартные модули к джумле на пхп что б работали правильно!сколько будет стоить?дизайн не сложный! пишем только в проект, ...