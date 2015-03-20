системный администратор

Профессиональный опыт:

Организация, проектирование (логика) и обслуживание сетей lan/wan , администрирование, устранение неполадок. Обслуживание и настройка серверов (linux), apache, mysql, php и пр., сбор статистики сетевого и серверного оборудования, поддержание безопасности сетей/серверов. Администрирование ip-телефонии (на базе asterisk). Настройка и администрирование ip-телевидения. Написание скриптов (bash, php, python)

Опыт работы:

Февраль 2014 - Июль 2014: ISP "Мегадом" – Системный администратор (внештатная удаленная работа):

cisco, dhcp, nat, asterisk и т.д., консультация "штатного" системного администратора.

Апрель 2013 - Июль 2014: ФЛП "..." (adsense, seo, создание игры) — Системный администратор:

cisco, mikrotik, сервера (linux), apache, mysql, php и пр., безопасность сети, написание скриптов для "сокращения рутинной работы", верстка, программирование (php, nodejs, python)

Июль 2007 - Апрель 2013: ISP "Inmart.ua" – Системный администратор:

обслуживание, проектирование сетей, настройка сетевого оборудования (cisco, linksys, d-link, edge-core и т. д.), мониторинг сети, оповещение о "проблемах" (cacti), ip-телефония на базе asterisk, техническая поддержка пользователей, ip-телефидение, настройка, обслуживание серверного оборудования (linux, freebsd), обслуживание оффисного оборудования и пр.

Январь 2007 - Июль 2007: ООО "ГазТеплоСервис-ЛТД" – Системный администратор:

обслуживание офисной сети, оргтехники, поддержка работоспособности офисного парка PC (установка/переустановка/настройка windows, администрирование 1С)

Апрель 2005 - Май 2006: ЗАО "ГорловскТеплоСеть" — электромонтер связи (системный администратор):

мини-атс (region 120 xt) — настройка, обслуживание, поддержка работоспособности офисного парка PC (установка/переустановка/настройка windows)

Декабрь 2004 - Апрель 2005: ЗАО "ГорловскТеплоСеть" – механик по выпуску автомобилей.

Образование:

1999 - 2004 гг.: АДИ ДонНТУ

Факультет: Автотранспортный

Специальность: Организация перевозок и управления на транспорте

Дополнительное образование:

Февраль 2010г.: Курсы CCNA, ХНУРЭ