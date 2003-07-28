Видеомонтажер

▶Занимаюсь motion-дизайном более 3 лет, достаточный опыт в работе, к каждому заказчику индивидуальный подход, укладываюсь в поставленные сроки, всегда иду на компромисс.

▷Делаю монтаж любой сложности:

- Создание бюджетных анимационных видео

- Создание видеороликов с инфографикой

- Создание рекламных и промо роликов

- Монтаж клипа

- Монтаж влогов

▶Не работаю в одном стиле, работаю в любом, какой нужен клиенту. Каждая моя работа индивидуальна и оригинальна. Главное — доступно объясните свои пожелания, и вы будете довольны результатом.