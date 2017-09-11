claripuci

Евгений Бесфамильный claripuci

 
41 годРоссия/Волгоград
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
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$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
berzin
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Выгрузка туров
Евгений приятный в общении человек. Хорошо объяснил задачу, не задержал с оплатой. Однозначно рекомендую к сотрудничеству !
Задание выполнено... выполнено раньше срока. Григорий грамотный парень.... да и просто приятный собеседник. Всё замечательно - продолжаем сотрудничать!!!
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