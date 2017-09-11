Требуется доработка отображения сведений о заказе в письме. В частности, не подтягивается адрес доставки в уведомлении о заказе, который приходит на почту.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
6 лет назад
Требуется доработка отображения сведений о заказе в письме. В частности, не подтягивается адрес доставки в уведомлении о заказе, который приходит на почту.
Имеется сайт туристической компании, сделанный на Joomla. Необходимо оценить, возможна ли выгрузка туров в xml или json формате . Если возможна, то в дальнейшем наладить весь этот процесс.