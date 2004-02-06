Приветствую!

Имеется опыт работы (6 лет) в цифровом искусстве а так же владение программами Paint Tool Sai, Adobe Photoshop и в процессе изучения ZBrush.

Есть опыт работы в стриминге, умение создавать контент



Мои сильные стороны: знание анатомии; умение изображать движение объектов; работа с цветом, цветовой ритм.

Художественного образования у меня нет, зато есть опыт в работе с заказами (стикерпаки, превью для Twitch/YouTube , дизайны)



Все мои работы собраны в портфолио.