clayik

Вячеслав clayik

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Я - классный!

Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Piligrim_KVS
Вячеслав 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-2)
$10
5 баллов
8 лет назад
Создание чертежа стального подстолья для резки
Работа выполнена в полной мере. Оплата также. Последующее общение вызвало ОЧЕНЬ НЕГАТИВНЫЕ эмоции. Человек неадекватный. Сразу переходит на грубость. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!
Не рекомендую. Человек тупо разводит на деньги
Ответный отзыв
Pomornik
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
5 баллов
8 лет назад
Требуется отрисовать стол в 3d
Печально, когда попадается такой... заказчик. Но работа сделана, причем в объеме большем оговоренного в ТЗ, деньги получены. Исходник был передан. Бесплатно. Счастливой ему кармы.
Не рекомендую. Постоянно просит деньги. Заказал у него 3 d стола. Просит пополнить счет за каждый вид.. Исходника тоже не предоставил. Говорит n-ое количество дней оплати вначале по работе...Хотя должно быть все вместе. Не попадайтесь.
Ответный отзыв