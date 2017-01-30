Не рекомендую. Постоянно просит деньги. Заказал у него 3 d стола. Просит пополнить счет за каждый вид.. Исходника тоже не предоставил. Говорит n-ое количество дней оплати вначале по работе...Хотя должно быть все вместе. Не попадайтесь.