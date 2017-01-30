Добрый день! Нужно сделать уникальные творческие описания к фотографиям - постам вк/инстаграмм. Описания должны быть творческие, интересные пользователям. Сфера - продажи мебели.
Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!Я - классный!
- $20Продающие тексты23 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $12
3 d стола + чертежи для плазменной резки как на картинке. Только стол разборный. Раскладывается из 1300 мм в 1600 мм по длине. Высота 750. Толщина стали - 2 мм. Толщина столешницы 40 мм и ...3D-графика11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно составить чертеж подстолья стального в размерах для резки. Есть готовый 3 d с размерами!Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо отрисовать 2 D и поправить ошибки . Для использования в рекламе в дальнейшем.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт8 лет назад
отрисовать стол в 3d в . Заказы после выполнения этого задания на постоянной основе.3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад