https://clean-up.by/

﻿Наша клининговая компания начала свой путь в 2014 году перед ЧМ по хоккею. За первые 2 года мы обслужили более 300 юридических лиц, не считая частные квартиры. Приняли участие в открытии гостиницы Ренессанс, отмывке после ремонта 2-х этажей в офисе WarGaming, подготовили 14 кафе и ресторанов к открытию. Дальше мы стали еще сильнее развивать направление разовых уборок для юридических лиц и в 2017 году перешли отметку в 2000 заказов. А в 2019 году мы подписали уже 3000-й договор.