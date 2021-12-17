Эксперт по созданию индивидуальных автоворонок с автоматизацией продаж и чат-ботами. Опыт создания более 1000 автоворонок. Полная интеграция чат-бота с телеграм-каналом, WhatsApp и Инстаграм.

Ваш уникальный авторский бот будет уметь:

Собирать аудиторию в ваш телеграм-канал

Делать призывы для нужных действий

Задавать вопросы и предлагать ответы

В нужное время напоминать сообщением

Показывать нужные фотографии

Реагировать на конкретные слова

Быть деликатным и на время молчать

При необходимости дожимать

И многое другое

Обращайтесь!