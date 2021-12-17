Эксперт по созданию индивидуальных автоворонок с автоматизацией продаж и чат-ботами. Опыт создания более 1000 автоворонок. Полная интеграция чат-бота с телеграм-каналом, WhatsApp и Инстаграм.
Ваш уникальный авторский бот будет уметь:
Собирать аудиторию в ваш телеграм-канал
Делать призывы для нужных действий
Задавать вопросы и предлагать ответы
В нужное время напоминать сообщением
Показывать нужные фотографии
Реагировать на конкретные слова
Быть деликатным и на время молчать
При необходимости дожимать
И многое другое
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