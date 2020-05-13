Разработка сайтов и сервисов, гарантированное продвижение бизнеса
В 2004 г. разработан первый сайт под ключ.
В 2006 г. раскрутил сайт и продал права на него в EA RUSSIA.
В 2010 г. начал работать в крупном страховом брокере, через полгода стал лучшим сотрудником, а еще через год стал директором по маркетингу. Разработанный сайт страхового брокера попал в ТОП 10 России в категории медицина.
8 лет руководил маркетингом в различных компаниях Москвы (Страховой брокер "Интерсоюз", Jeton, RAZDOLIE, FIBEX).
На данный момент учредитель и управляющий партнер маркетингового агентства "Чистый маркетинг".
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