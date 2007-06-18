clevergirl

Дата рождения: 11.06.1984

Должность: Ведущий менеджер, экономист, финансовый аналитик

Цель: Интересная работа с перспективой карьерного, профессионального и личностного роста

График работы: полный день

Тип работы: постоянная

Контактный телефон 066-245-97-67

Образование:

2001-2006гг. Херсонский государственный университет

Специальность: «Педагогика и методика среднего образования. Язык и литература (Английский, русский)»

Опыт работы:

ноябрь 2010г. - настоящее время ПАО «А-Банк»

Должность: менеджер по розничному обслуживанию

Обязанности: Ведение переговоров с клиентами, анализ финансового состояния, привлечение новых клиентов, Обслуживание физических лиц (открытие, закрытие вкладов, операции с пластиковыми картами, переводы без открытия счета, внутренняя отчетность обеспечение выполнения индивидуального плана,

01.12.2009- июль 2010гг. АКИБ «УкрСиббанк»

Должность: финансовый консультант индивидуального бизнеса

Обязанности: Переговоры с клиентами. Подготовка пакета документов. Анализ финансового состояния физических лиц. Кредитование физических лиц. Мониторинг кредитного портфеля на постоянной основе. Проверка состояния залога по месту нахождения. Привлечение на обслуживание членов семьи

18.06.2007 – 26.11.2009гг. – КБ «Приватбанк»

Должность: Старший менеджер Центра персонального обслуживания индивидуальных клиентов

Обязанности: Привлечение клиентов на обслуживание, проведение презентаций в организациях, открытие платежных карт и депозитов.

Дополнительные сведения:

Английский язык – разговорный уровень

ПК – опытный пользователь

Прописка – г.Херсон

Личностные качества:

- Ответственность

- целеустремленность

-Исполнительность

- Инициативность

- Коммуникабельность

- Умение работать в команде