clevergirl

Дата рождения: 11.06.1984
Должность: Ведущий менеджер, экономист, финансовый аналитик
Цель: Интересная работа с перспективой карьерного, профессионального и личностного роста
График работы: полный день
Тип работы: постоянная
Контактный телефон 066-245-97-67
Образование:
2001-2006гг. Херсонский государственный университет
Специальность: «Педагогика и методика среднего образования. Язык и литература (Английский, русский)»
Опыт работы:
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Дополнительные сведения:
Английский язык – разговорный уровень
ПК – опытный пользователь
Прописка – г.Херсон
Личностные качества:
- Ответственность
- целеустремленность
-Исполнительность
- Инициативность
- Коммуникабельность
- Умение работать в команде