Системный архитектор и интегратор: серверы, сети, виртуализация, 1С:Предприятие

- Более 16 лет опыта работы в сфере проектирования и администрирования IT-систем, из них 8 - в сфере работы с 1С:Предприятие 7.7/8.1/8.2/8.3

- Проектирование и развертывание информационных систем любой сложности "под ключ" (вплоть до закупки оборудования) для организации любого размера: от 3-5 до нескольких тысяч сотрудников.

- Я системный архитектор и интегратор - нет необходимости, чтобы мои заказчики разбирались в IT, они просто формулируют, как им видится итоговый результат. Остальное делаю я.

- Все консультации (в пределах разумного, конечно) бесплатны. Я всегда рад помочь советом - обращайтесь