clicktopwork

Сайт посещают уникальные IP-адреса примерно по 2000 посетителей в сутки
Надо медленнее? Закажите доп опцию - растянуть трафик и укажите сколько посещений в сутки Вам требуется. Но даже с ней растянуть трафик можно не более, чем на 30 дней
Во время праздников, в выходные возможно уменьшение суточного количества посетителей
Используются посетители с активной поисковой историей для улучшения поведенческих факторов.
Трафик не для конверсии, продаж и регистраций с него не будет!(Трафик для роста позиций)
Переходы можно сделать по запросам (используется подмена источника с помощью программы), также можно из соцсетей или другого сайта.
Без доп опций глубина трафика - 1 страница, время до 30 секунд.
Переходы по ключевым словам !
Геотаргетинг посетителей вы можете выбрать в доп. опциях. По умолчанию почти все посетители с России и Украины.
Для проверки рекомендую счетчик Яндекс Метрика!
Нужно для заказа:
Мне понадобится ссылка (ссылки) на сайт, ключевые слова или фразы (до 30 штук), а также гостевой доступ для просмотра к любому счётчику, например гугл аналитика или яндекс метрика. Логин для метрики - archer-seo
Гостевой доступ можно сразу не предоставлять, предоставите, если вдруг возникнут вопросы.
Услуга включает:
Число точек входа: 10
Глубина просмотра: 1
Мобильный трафик: Нет
Срок выполнения: 30 дней
Тип посетителей: Реальные люди
Источник трафика: С сайтов, С поисковых систем, С соцсетей
Объем услуги : 2 000 посетителей
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Второй вариант услуги
Цель услуги: Поисковое продвижение сайта за счет улучшения поведенческих факторов:
Сокращения % отказов
Увеличения времени посещений
Увеличения глубины просмотра
От Вас:
URL страницы;
под нее до 10 поисковых запросов; с каких поисковиков нужен трафик: Google и/или Yandex
Гео посетителей, на выбор:
Россия, Украина, Европа, США или Ваш
Посетителей в сутки, на выбор: 80-100
Суточное расписание трафика (МСК): напр. 9:00–19:00, круглосуточный
Если доп. опции не заказаны:
Время активности проекта: 30 суток
Уникальных посетителей в сутки, на выбор: от 80 до 100
Время посещения: не менее 1 мин
Глубина просмотра: 3-5 стр. (полноценная прогулка)
Клики, движение мышью на страницах сайта, скроллинг и т. д. (всё отображается в Вебвизоре! )
Гарантированное качество трафика, равномерность! Полный аналог реальному переходу из поисковой выдачи. Уникальный алгоритм посещения, исключающий обнаружение накрутки и обеспечивающий для сайта максимальную эффективность продвижения!
Трафик не для конверсий!
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Работает команда Click-Top. Ваши сайты пойдут в топ!
Пример правильно оформленного ТЗ:
2. Поисковые запросы:
купить слона
куплю слона
купить слона Москва
3. Yandex + Google (или один из них)
4. Россия, Украина, Европа, Америка
5.100
6.09: 00 – 19:00 МСК
. . .
Если Вы не предоставили ТЗ или предоставленное ТЗ оформлено не в указанном выше формате – извините, заказ не всегда может быть выполнен и может быть отменен!
Источник трафика: С поисковых систем