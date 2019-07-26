clicktopwork

Арчи clicktopwork

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Предлагаю Вам 2 000 живых посетителей на сайт!

Сайт посещают уникальные IP-адреса примерно по 2000 посетителей в сутки 

Надо медленнее? Закажите доп опцию - растянуть трафик и укажите сколько посещений в сутки Вам требуется. Но даже с ней растянуть трафик можно не более, чем на 30 дней 

Во время праздников, в выходные возможно уменьшение суточного количества посетителей 

Используются посетители с активной поисковой историей для улучшения поведенческих факторов. 

Трафик не для конверсии, продаж и регистраций с него не будет!(Трафик для роста позиций) 

Переходы можно сделать по запросам (используется подмена источника с помощью программы), также можно из соцсетей или другого сайта. 

Без доп опций глубина трафика - 1 страница, время до 30 секунд. 

Переходы по ключевым словам ! 

Геотаргетинг посетителей вы можете выбрать в доп. опциях. По умолчанию почти все посетители с России и Украины. 

Для проверки рекомендую счетчик Яндекс Метрика! 

Нужно для заказа: 

Мне понадобится ссылка (ссылки) на сайт, ключевые слова или фразы (до 30 штук), а также гостевой доступ для просмотра к любому счётчику, например гугл аналитика или яндекс метрика. Логин для метрики - archer-seo 

Гостевой доступ можно сразу не предоставлять, предоставите, если вдруг возникнут вопросы. 

Услуга включает: 

Число точек входа: 10 

Глубина просмотра: 1 

Мобильный трафик: Нет 

Срок выполнения: 30 дней 

Тип посетителей: Реальные люди 

Источник трафика: С сайтов, С поисковых систем, С соцсетей 

Объем услуги : 2 000 посетителей 

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Второй вариант услуги 

Цель услуги: Поисковое продвижение сайта за счет улучшения поведенческих факторов: 

Сокращения % отказов 

Увеличения времени посещений 

Увеличения глубины просмотра 

От Вас: 

URL страницы; 

под нее до 10 поисковых запросов; с каких поисковиков нужен трафик: Google и/или Yandex 

Гео посетителей, на выбор: 

Россия, Украина, Европа, США или Ваш 

Посетителей в сутки, на выбор: 80-100 

Суточное расписание трафика (МСК): напр. 9:00–19:00, круглосуточный 

Если доп. опции не заказаны: 

Время активности проекта: 30 суток 

Уникальных посетителей в сутки, на выбор: от 80 до 100 

Время посещения: не менее 1 мин 

Глубина просмотра: 3-5 стр. (полноценная прогулка) 

Клики, движение мышью на страницах сайта, скроллинг и т. д. (всё отображается в Вебвизоре! ) 

Гарантированное качество трафика, равномерность! Полный аналог реальному переходу из поисковой выдачи. Уникальный алгоритм посещения, исключающий обнаружение накрутки и обеспечивающий для сайта максимальную эффективность продвижения! 

Трафик не для конверсий! 

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Работает команда Click-Top. Ваши сайты пойдут в топ! 

Пример правильно оформленного ТЗ: 

1. https://mysite.ru 

2. Поисковые запросы: 

купить слона 

куплю слона 

купить слона Москва 

3. Yandex + Google (или один из них) 

4. Россия, Украина, Европа, Америка 

5.100 

6.09: 00 – 19:00 МСК 

. . . 

Если Вы не предоставили ТЗ или предоставленное ТЗ оформлено не в указанном выше формате – извините, заказ не всегда может быть выполнен и может быть отменен! 

Источник трафика: С поисковых систем