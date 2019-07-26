clicktopwork

Предлагаю Вам 2 000 живых посетителей на сайт!

Сайт посещают уникальные IP-адреса примерно по 2000 посетителей в сутки

Надо медленнее? Закажите доп опцию - растянуть трафик и укажите сколько посещений в сутки Вам требуется. Но даже с ней растянуть трафик можно не более, чем на 30 дней

Во время праздников, в выходные возможно уменьшение суточного количества посетителей

Используются посетители с активной поисковой историей для улучшения поведенческих факторов.

Трафик не для конверсии, продаж и регистраций с него не будет!(Трафик для роста позиций)

Переходы можно сделать по запросам (используется подмена источника с помощью программы), также можно из соцсетей или другого сайта.

Без доп опций глубина трафика - 1 страница, время до 30 секунд.

Переходы по ключевым словам !

Геотаргетинг посетителей вы можете выбрать в доп. опциях. По умолчанию почти все посетители с России и Украины.

Для проверки рекомендую счетчик Яндекс Метрика!

Нужно для заказа:

Мне понадобится ссылка (ссылки) на сайт, ключевые слова или фразы (до 30 штук), а также гостевой доступ для просмотра к любому счётчику, например гугл аналитика или яндекс метрика. Логин для метрики - archer-seo

Гостевой доступ можно сразу не предоставлять, предоставите, если вдруг возникнут вопросы.

Услуга включает:

Число точек входа: 10

Глубина просмотра: 1

Мобильный трафик: Нет

Срок выполнения: 30 дней

Тип посетителей: Реальные люди

Источник трафика: С сайтов, С поисковых систем, С соцсетей

Объем услуги : 2 000 посетителей

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Второй вариант услуги

Цель услуги: Поисковое продвижение сайта за счет улучшения поведенческих факторов:

Сокращения % отказов

Увеличения времени посещений

Увеличения глубины просмотра

От Вас:

URL страницы;

под нее до 10 поисковых запросов; с каких поисковиков нужен трафик: Google и/или Yandex

Гео посетителей, на выбор:

Россия, Украина, Европа, США или Ваш

Посетителей в сутки, на выбор: 80-100

Суточное расписание трафика (МСК): напр. 9:00–19:00, круглосуточный

Если доп. опции не заказаны:

Время активности проекта: 30 суток

Уникальных посетителей в сутки, на выбор: от 80 до 100

Время посещения: не менее 1 мин

Глубина просмотра: 3-5 стр. (полноценная прогулка)

Клики, движение мышью на страницах сайта, скроллинг и т. д. (всё отображается в Вебвизоре! )

Гарантированное качество трафика, равномерность! Полный аналог реальному переходу из поисковой выдачи. Уникальный алгоритм посещения, исключающий обнаружение накрутки и обеспечивающий для сайта максимальную эффективность продвижения!

Трафик не для конверсий!

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Работает команда Click-Top. Ваши сайты пойдут в топ!

Пример правильно оформленного ТЗ:

1. https://mysite.ru

2. Поисковые запросы:

купить слона

куплю слона

купить слона Москва

3. Yandex + Google (или один из них)

4. Россия, Украина, Европа, Америка

5.100

6.09: 00 – 19:00 МСК

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Если Вы не предоставили ТЗ или предоставленное ТЗ оформлено не в указанном выше формате – извините, заказ не всегда может быть выполнен и может быть отменен!

Источник трафика: С поисковых систем