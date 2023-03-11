Веб-программирование на фреймворках

Программирование современных, высоконагруженных сервисов.

Ruby on Rails, Yii, Zend Framework, PostgreSQL, MySQL, Redis, Memcache, Gearman, jQuery, HTML5, CSS3.

Возможна полная разработка от написания ТЗ и прототипирования до запуска и сопровождения.

Качественный, грамотно спроектированный, хорошо оформленный код.

Покрытие кода тестами.

Отдаю предпочтение перспективным, высоконагруженным проектам с хорошим бюджетом.

Так же делаю сайты на 1С Битрикс.