Олег Кольжанов clockworkbirdclockworkbird
50 летРоссия/Тверь
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Веб-программирование на фреймворках
Программирование современных, высоконагруженных сервисов.
Ruby on Rails, Yii, Zend Framework, PostgreSQL, MySQL, Redis, Memcache, Gearman, jQuery, HTML5, CSS3.
Возможна полная разработка от написания ТЗ и прототипирования до запуска и сопровождения.
Качественный, грамотно спроектированный, хорошо оформленный код.
Покрытие кода тестами.
Отдаю предпочтение перспективным, высоконагруженным проектам с хорошим бюджетом.
Так же делаю сайты на 1С Битрикс.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Виртуальная академия142 просмотра
- MyWed.ru v. 2157 просмотров
- Canon PIXMA PRO119 просмотров
- Фри-ланс.ру262 просмотра
- MyWed.ru Сообщество свадебных фотографов246 просмотров
HTML-верстка
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от $30
от 1 дня
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Веб-программирование
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$50/час
от $100от 1 часа
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Сайты «под ключ»
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