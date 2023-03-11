clockworkbird

Олег Кольжанов clockworkbird

 
50 летРоссия/Тверь
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Веб-программирование на фреймворках

Программирование современных, высоконагруженных сервисов. 

Ruby on Rails, Yii, Zend Framework, PostgreSQL, MySQL, Redis, Memcache, Gearman, jQuery, HTML5, CSS3. 

Возможна полная разработка от написания ТЗ и прототипирования до запуска и сопровождения. 

Качественный, грамотно спроектированный, хорошо оформленный код. 

Покрытие кода тестами. 

Отдаю предпочтение перспективным, высоконагруженным проектам с хорошим бюджетом. 

Так же делаю сайты на 1С Битрикс.

MySQLPostgreSQLHTMLjQueryБитриксYiiRubyRedis
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$50/час
от $100от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1000
от 10 дней
нет рейтинга