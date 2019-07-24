Люблю творчество, улучшать вещи, рационализировать и систематизировать пространство

Занимаюсь преимущественно веб-дизайном и иллюстрациями.

Есть опыт работы с мобильными интерфейсами, не большой опыт с полиграфией и разработкой логотипов. Знаю основы верстки HTML и умею общаться с разработчиками.

Хочу учиться работать с новыми инструментами и ресурсами, развиваться профессионально. Освоить анимацию, мультипликацию и 3D)

Мои работы можно посмотреть по ссылке: https://www.behance.net/lana_line