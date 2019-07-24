Люблю творчество, улучшать вещи, рационализировать и систематизировать пространство
Занимаюсь преимущественно веб-дизайном и иллюстрациями.
Есть опыт работы с мобильными интерфейсами, не большой опыт с полиграфией и разработкой логотипов. Знаю основы верстки HTML и умею общаться с разработчиками.
Хочу учиться работать с новыми инструментами и ресурсами, развиваться профессионально. Освоить анимацию, мультипликацию и 3D)
Мои работы можно посмотреть по ссылке: https://www.behance.net/lana_line
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