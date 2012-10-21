Резюме на HeadHunter: http://spb.hh.ru/resume/a539e1aaff0086a0790039ed1f736563726574

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Опыт работы - более 14 лет

Еще портфолио в PDF могу выслать на почту

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Февраль 2009 — Октябрь2012

Работа в режиме "Freelance" — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

freelance

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Октябрь 2007 — Январь 2009

Дизайн студия "GI" — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Арт-директор, соучредитель

ведение проектов, дизайн, графика, администрирование и программирование студийных проектов

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Январь 2007 — Январь 2008

Рекламное агентство "Skygraphics" — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

дизайн, верстка, препресс

Разработка и редизайн логотипов, знаков, торговых марок, фирменных стилей, упаковки, брошюр, буклетов, календарной продукции, наружной рекламы, pos-материалов, Сопровождение рекламных компаний. Технический дизайн, препресс. Верстка компьютерных журналов, буклетов. Создание сопровождение и наполнение сайтов (верстка, резка, программирование).

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Январь 2005 — Январь 2007

Работа в режиме "Freelance" — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Дизайнер

дизайн, верстка, препресс

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Январь 2002 — Январь 2005

Маркетинговое агентство "Prime" — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Дизайнер

Разработка и редизайн логотипов, знаков, торговых марок, фирменных стилей, упаковки, брошюр, буклетов, календарной продукции, наружной рекламы, pos-материалов, Сопровождение рекламных компаний. Технический дизайн, препресс. Верстка компьютерных журналов, буклетов. Создание, сопровождение и наполнение сайтов (верстка, резка, программирование).

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Январь 1999 — Январь 2002

"Вы и ваш компьютер", "Компьютер маус" (компьютерные журналы) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

дизайнер, верстальщик, контент-менеджер сайта

дизайн, верстка, препресс, сопровождение сайта

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Январь 1998 — Январь 1999

Работа в режиме "Freelance" — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

веб-дизайн

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Ключевые навыки

Сфера профессиональных интересов:

Графический дизайн, создание сайтов

ОС и программное обеспечение:

PC, предпочтительнее Mac OS X

Стандартные графические пакеты.