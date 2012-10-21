Резюме на HeadHunter: http://spb.hh.ru/resume/a539e1aaff0086a0790039ed1f736563726574
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Опыт работы - более 14 лет
Еще портфолио в PDF могу выслать на почту
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Февраль 2009 — Октябрь2012
Работа в режиме "Freelance" — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
freelance
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Октябрь 2007 — Январь 2009
Дизайн студия "GI" — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Арт-директор, соучредитель
ведение проектов, дизайн, графика, администрирование и программирование студийных проектов
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Январь 2007 — Январь 2008
Рекламное агентство "Skygraphics" — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
дизайн, верстка, препресс
Разработка и редизайн логотипов, знаков, торговых марок, фирменных стилей, упаковки, брошюр, буклетов, календарной продукции, наружной рекламы, pos-материалов, Сопровождение рекламных компаний. Технический дизайн, препресс. Верстка компьютерных журналов, буклетов. Создание сопровождение и наполнение сайтов (верстка, резка, программирование).
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Январь 2005 — Январь 2007
Работа в режиме "Freelance" — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Дизайнер
дизайн, верстка, препресс
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Январь 2002 — Январь 2005
Маркетинговое агентство "Prime" — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Дизайнер
Разработка и редизайн логотипов, знаков, торговых марок, фирменных стилей, упаковки, брошюр, буклетов, календарной продукции, наружной рекламы, pos-материалов, Сопровождение рекламных компаний. Технический дизайн, препресс. Верстка компьютерных журналов, буклетов. Создание, сопровождение и наполнение сайтов (верстка, резка, программирование).
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Январь 1999 — Январь 2002
"Вы и ваш компьютер", "Компьютер маус" (компьютерные журналы) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
дизайнер, верстальщик, контент-менеджер сайта
дизайн, верстка, препресс, сопровождение сайта
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Январь 1998 — Январь 1999
Работа в режиме "Freelance" — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
веб-дизайн
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Ключевые навыки
Сфера профессиональных интересов:
Графический дизайн, создание сайтов
ОС и программное обеспечение:
PC, предпочтительнее Mac OS X
Стандартные графические пакеты.