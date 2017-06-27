co1dplay3r

Дмитрий Чен co1dplay3r

 
26 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Монтаж и обработка видео, озвучание

Владею Sony Vegas Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Audition, Nero WaveEditor. Опыт работы с видеомонтажом - около 5 лет. Вел свой блог на YouTube, понимаю механизм заинтересованности людей конечным продуктом и требуемые от меня действия для того, чтобы этой заинтересованности добиться. Открыт к сотрудничеству!

PhotoshopAfter Effects
Отзывы заказчиков
vova_riik1
Владимир 
23 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Интро для канала ютуб
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!