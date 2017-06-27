co1dplay3r

Монтаж и обработка видео, озвучание
Владею Sony Vegas Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Audition, Nero WaveEditor. Опыт работы с видеомонтажом - около 5 лет. Вел свой блог на YouTube, понимаю механизм заинтересованности людей конечным продуктом и требуемые от меня действия для того, чтобы этой заинтересованности добиться. Открыт к сотрудничеству!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!