co1dplay3r

Монтаж и обработка видео, озвучание

Владею Sony Vegas Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Audition, Nero WaveEditor. Опыт работы с видеомонтажом - около 5 лет. Вел свой блог на YouTube, понимаю механизм заинтересованности людей конечным продуктом и требуемые от меня действия для того, чтобы этой заинтересованности добиться. Открыт к сотрудничеству!