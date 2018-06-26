cobay

Руслан cobay

 
24 годаРоссия/Томск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
stanislav02
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
2 балла
5 лет назад
Необходимо сделать превью для канала на ютуб.
Руслан взялся за работу, сделал хреновенький пример, после чего пропал вообще, на сообщения не отвечает...
yastreb_321
Алексей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Требуется монтаж свадебного видео
Хороший отзывчивый видео монтажник. Понравился подход к делу. Очень внимательно сделал работу. С этим человеком приятно работать
Порядочный заказчик, со связью проблем не имеет, платит за работу своевременно! Очень приятно было иметь дело, надеюсь на сотрудничество в будущем. Рекомендую! :)
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