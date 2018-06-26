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Портфолио
- Монтаж свадебного ролика104 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
2 балла
5 лет назад
Руслан взялся за работу, сделал хреновенький пример, после чего пропал вообще, на сообщения не отвечает...
$15
10 баллов
6 лет назад
Хороший отзывчивый видео монтажник. Понравился подход к делу. Очень внимательно сделал работу. С этим человеком приятно работать
Ответный отзыв
Порядочный заказчик, со связью проблем не имеет, платит за работу своевременно! Очень приятно было иметь дело, надеюсь на сотрудничество в будущем. Рекомендую! :)