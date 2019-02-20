Директолог

Я имею успешный опыт работы в руководящей должности по найму.

Два высших образования: инженер-технолог, менеджер-управленец, сертификат MBA. Дополнительное обучение по психологии.

Планирую изменить образ жизни, переехав в другую страну для проживания, хочу оставаться при работе в удаленном доступе.

Опыт проектов в организации бизнеса с нуля.

Сфера деятельности: кафе, бары, рестораны, трэвел индустрия, мода и стиль, дизайн и декорация помещений, индустрия развлечений.