coco_ttach

Екатерина coco_ttach

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер, рерайтер. Менеджер блога, помощник

Здравствуйте, меня зовут Екатерина и я человек, который готов взяться за работу.

Скажу честно, опыт небольшой, но море вдохновения и идей. 

Пишу продающиеся тексты для писем, рекламных роликов, эксклюзивные статьи для постов в соц.сетях и различных сайтов, чтобы заинтересовать читателя.  

Корректирую и дополняю тексты, делаю его читаемым, запоминающимся и максимально простым.

Можем начать с пробного текста) 

Также готова взяться за оформление страниц, наполнение их текстом, помощь в работе с потенциальными клиентами.

Всегда на связи

Буду рада начать сотрудничество)