coco_ttach

Копирайтер, рерайтер. Менеджер блога, помощник
Здравствуйте, меня зовут Екатерина и я человек, который готов взяться за работу.
Скажу честно, опыт небольшой, но море вдохновения и идей.
Пишу продающиеся тексты для писем, рекламных роликов, эксклюзивные статьи для постов в соц.сетях и различных сайтов, чтобы заинтересовать читателя.
Корректирую и дополняю тексты, делаю его читаемым, запоминающимся и максимально простым.
Можем начать с пробного текста)
Также готова взяться за оформление страниц, наполнение их текстом, помощь в работе с потенциальными клиентами.
Всегда на связи
Буду рада начать сотрудничество)