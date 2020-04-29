coco_ttach

Копирайтер, рерайтер. Менеджер блога, помощник

Здравствуйте, меня зовут Екатерина и я человек, который готов взяться за работу.

Скажу честно, опыт небольшой, но море вдохновения и идей.

Пишу продающиеся тексты для писем, рекламных роликов, эксклюзивные статьи для постов в соц.сетях и различных сайтов, чтобы заинтересовать читателя.

Корректирую и дополняю тексты, делаю его читаемым, запоминающимся и максимально простым.

Можем начать с пробного текста)

Также готова взяться за оформление страниц, наполнение их текстом, помощь в работе с потенциальными клиентами.

Всегда на связи

Буду рада начать сотрудничество)