Дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Матанова Анастасия. Я фотограф-художник. Закончила фотошколу Евгения Пайч еще в 2012г и не раз посещала разные мастер классы как фотографические, так и художественные.

В марте 2015 я прошла курсы рисования. А с сентября 2015 по июнь 2016 я закончила художественную школу.

Я фотографирую в разных стилях, ретуширую фото, а также рисую портреты на заказ в стиле поп-арт маслом, графика акварелью и рисунок карандашом. Опыт работы в сфере полиграфии, ретушь фотографии, дизайн баннеров, рол-апов, значков, логотипов, открыток и т.п

Я не остановилась в своем развитие. Посещения разных курсов и мастер классов в данной отрасли присутствуют в моей жизни на регулярной основе.

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