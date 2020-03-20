Нуждаемся в креативном и амбициозном SMM-менеджере, который будет активно двигать социальные сети компании, создавать уникальный контент и искать новые способы вовлечения аудитории.Основная цель - создание контента еще лучше, чем имеется сейчас. Развитие и поддержка социальных ...
- Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, необходимо разработать яркую коробочку под чашу для кальяна. Размеры коробок: высота 10,5 см (крышка вверху коробки) ширина 8 см длина 8 смДизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте, запускаем новый проект в Инстаграме. Называется "Roast Hookah" (по-русски "Прожарка Кальянов"). Мы будем обозревать кальяны и делать честный обзор в инстаграме. Нужен интересный лого с идеей. Прикрепляю 2 фото. Посмотрите с вашей профессиональной точки ...Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужно отрисовать логотип. Идея уже есть, выдумывать ничего не нужно. Нужно качественно отрисовать. Срочно!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте, мы производим кальяны, сейчас на рынке все кальяны +/- одинаковые и все копируют друг у друга. Мы нуждаемся в индивидуальном и интересном дизайне. Готовы платить деньги за крутые идеи. Вопрос достаточно срочный.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, меня зовут Максим, я владелец двух компаний и часто нуждаюсь в дизайнерских услугах. На данный момент мне нужно разработать 2 буклета. Срочно.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад