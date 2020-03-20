Здравствуйте, мы производим кальяны, сейчас на рынке все кальяны +/- одинаковые и все копируют друг у друга. Мы нуждаемся в индивидуальном и интересном дизайне. Готовы платить деньги за крутые идеи. Вопрос достаточно срочный.