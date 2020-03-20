cocougol

Максим Добында cocougol

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • SMM-менеджер

    Нуждаемся в креативном и амбициозном SMM-менеджере, который будет активно двигать социальные сети компании, создавать уникальный контент и искать новые способы вовлечения аудитории.Основная цель - создание контента еще лучше, чем имеется сейчас. Развитие и поддержка социальных ...

    Написание статейСтатьи для сайтаРетушь фотоРекламная кампания
    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать логотип.

    Здравствуйте, запускаем новый проект в Инстаграме. Называется "Roast Hookah"  (по-русски "Прожарка Кальянов"). Мы будем обозревать кальяны  и делать честный обзор в инстаграме. Нужен интересный лого с идеей. Прикрепляю 2 фото. Посмотрите с вашей профессиональной точки ...

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать логотип

    Здравствуйте, нужно отрисовать логотип. Идея уже есть, выдумывать ничего не нужно. Нужно качественно отрисовать. Срочно!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать дизайн кальяна

    Здравствуйте, мы производим кальяны, сейчас на рынке все кальяны +/- одинаковые и все копируют друг у друга. Мы нуждаемся в индивидуальном и интересном дизайне. Готовы платить деньги за крутые идеи. Вопрос достаточно срочный.

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Буклет

    Здравствуйте, меня зовут Максим, я владелец двух компаний и часто нуждаюсь в дизайнерских услугах. На данный момент мне нужно разработать 2 буклета.  Срочно.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$30
10 баллов
3 года назад
Разработать коробку под чашу для кальяна
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!
Хороший мастер за адекватные деньги, выполняет работу в срок!
Ответный отзыв
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
18 дней назад
$15
10 баллов
3 года назад
Отрисовать логотип
Спасибо за заказ! Четкое ТЗ, оперативная обратная связь, всё супер, рекомендую!
Качественно, оперативно, в срок!
Ответный отзыв