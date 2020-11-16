cocowamil

Шамиль cocowamil

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайню веб-сайты, пишу и редактирую текст

﻿👋 Добрый! 

Меня зовут Шамиль. Я веб-дизайнер из Санкт-Петербурга.

Дизайню корпоративные сайты, лендинги, промо-страницы. Возьмусь и за небольшие заказы. Редактирую текст. Выжму из текста воду и расскажу о продукте, услуге или компании.

🎯 Решаю задачи клиентов

Приступлю к работе после того, как вместе с клиентом сформулирую задачу.

Понимаю, что владельцы бизнеса лучше всех разбираются в своём деле, но не постесняюсь предложить новые идеи. 

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