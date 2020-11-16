Дизайню веб-сайты, пишу и редактирую текст
👋 Добрый!
Меня зовут Шамиль. Я веб-дизайнер из Санкт-Петербурга.
Дизайню корпоративные сайты, лендинги, промо-страницы. Возьмусь и за небольшие заказы. Редактирую текст. Выжму из текста воду и расскажу о продукте, услуге или компании.
🎯 Решаю задачи клиентов
Приступлю к работе после того, как вместе с клиентом сформулирую задачу.
Понимаю, что владельцы бизнеса лучше всех разбираются в своём деле, но не постесняюсь предложить новые идеи.
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Портфолио
- Дизайн сайта компании разработчиков B2B Group56 просмотров
- Сайт студии красоты MALON74 просмотра