coder-beginner

Bogodushko Vladimir coder-beginnercoder-beginner
38 летКазахстан/Астана
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Разработчик ПО на платформе .NET Framework:
ADO.NET, ASP.NET, WPF, WCF, WinForms и др.
- разработка приложений баз данных
- разработка web-приложений
- разработка служб (windows services, web services)
- разработка WCF сервисов
- разработка элементов управления
- дизайн пользовательского интерфейса
- разработка объектно-ориентированного ПО
- разработка клиент-серверного ПО
- разработка сервис-ориентированного ПО
- моделирование и программная реализация бизнес процессов
- рефакторинг и оптимизация программного кода
- документирование кода и создание документации
Сертификаты:
Microsoft Certified Technology Specialist .Net 2.0 : Windows Application Development