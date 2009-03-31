coder-beginner

Bogodushko Vladimir coder-beginner

 
38 летКазахстан/Астана
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Разработчик ПО на платформе .NET Framework:

ADO.NET, ASP.NET, WPF, WCF, WinForms и др.

- разработка приложений баз данных

- разработка web-приложений

- разработка служб (windows services, web services)

- разработка WCF сервисов

- разработка элементов управления

- дизайн пользовательского интерфейса

- разработка объектно-ориентированного ПО

- разработка клиент-серверного ПО

- разработка сервис-ориентированного ПО

- моделирование и программная реализация бизнес процессов

- рефакторинг и оптимизация программного кода

- документирование кода и создание документации

Сертификаты:

Microsoft Certified Technology Specialist .Net 2.0 : Windows Application Development