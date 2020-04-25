Резюме соискателя на вакансию web разработчи Иванова Сергея АлександровичаОпыт разрабоки web приложений 7 лет:Администрирование сервера Apache опыт 6 лет Платформы Windows и Linux DebianНаиболее простая задача которую приходилось решать развертывание сервераи настройка языков программирования Perl С++ Php НАиболее сложная работа с mod_rewriteдля файлов htaccess в том числе писал собственный класс для работы с правилом Rewrite на PhpСервер nginx платформа Linux опыт установки и настройки в режим реверс прокси сервераАдминистрирование локальных серверов DNS 2 года Развертывание сервера DNS в локальной сетисоздание корпоративной почтыАдминистрирование почтового сервера 12 месяцев платформа Windows Server 2003Администрирование сервера NGINX (под Linux Debian) в стадии изучения, пока такой сервер развёрнутв моей локальной сети и настроен как реверс-прокси.html верстка различной сложности, работа с адаптивной вёрсткой Bootstrap4Написание клиенского скрипта JavaScript jQuery Самая простая задача которую приходилось решать написание обработчиков браузерных событий. Самая сложная задача кастомизация и написание собственных плагинов для редактора CKEditor для сайта на собственной CMS, в настоящее время свойWIZIWIG редактор в стадии разработки.Php опыт 7 лет. Самая простая задача написание серверных обработчиков для запросов GETPost Put а так же обработчиков клиентских запросов на AJAX Самая сложная создание собственногоPhp FrameWork для написания сайтов в частности создание системы логгирования ошибок и кэширования вызовов функцийCMS Bitrix опыт 3 года Кастомизация компонентов написание собственных компонентов какпростых так и комплексных, Написание модулей, разработка сайтов.В настоящее время изучаю NodeJS для продолжения разработки собственного FrameWork, хотяосновная нагрузка наерное всё же будет на phpПРочее опыт в С++ 10 лет платформа Windows разработка на С++ под Linux 10 месяцев коллекциякомпиляторов gcc Язык Delphi под Windows 1 годОбразование высшее ННГу им Лобачевского радиофизический факультетРаботал в фирме Хаусдорф-Бутик, разработка и поддержска сайтов на Битрикс, восновном тамписал различный бэкэнд и компоненты.