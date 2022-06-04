Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов или подобных сайтов для ПК.
- Время. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь. На основании многолетнего опыта разработки прогназирую логику работы того или иного элемента вёрстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы и пожелания не структурного характера уже включены в стоимость работы! Так что если вы что-то пропустили в задачи, то это будет внесено без всяких лишних споров.
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю все свои ошибки, которые могли быть упущены сразу или замечены позже.
Ответственность:
- довожу дело до конца
- готов приступить сразу
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
- даю консультации
Технологии: качественная вёрстка HTML + CSS, БЭМ, Flexbox, JavaScript, NodeJS. Express.